Старовойт: российские пограничники приземлили украинский разведывательный дрон

В Суджанском районе Курской области российские пограничники пресекли полет украинского разведывательного беспилотника «Лелека-100», сообщил губернатор Роман Старовойт.

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По его словам, украинской дрон удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ», - добавил Старовойт.

Ранее стало известно, что российские войска захватили канадское оборудование по борьбе с дронами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаДроныПограничники

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