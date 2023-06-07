Старовойт: российские пограничники приземлили украинский разведывательный дрон
7 июня 202319:28
В Суджанском районе Курской области российские пограничники пресекли полет украинского разведывательного беспилотника «Лелека-100», сообщил губернатор Роман Старовойт.
По его словам, украинской дрон удалось приземлить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
«Пограничники посадили очередную «птичку» ВСУ», - добавил Старовойт.
Ранее стало известно, что российские войска захватили канадское оборудование по борьбе с дронами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru