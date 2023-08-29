Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой Минобороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале прокомментировал громкие звуки, которые слышали жители региона во вторник.

Курский губернатор Старовойт рассказал об обстреле села Троицкое

«Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны», - написал губернатор.

Он попросил жителей области сохранять спокойствие.

В минувшее воскресенье украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Повреждено семь балконов. Сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-службы администрации Курской области
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