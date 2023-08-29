Старовойт объяснил громкие звуки в Курской области работой Минобороны
29 августа 202323:57
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале прокомментировал громкие звуки, которые слышали жители региона во вторник.
«Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны», - написал губернатор.
Он попросил жителей области сохранять спокойствие.
В минувшее воскресенье украинский беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом на улице Карла Маркса в Курске. Повреждено семь балконов. Сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru