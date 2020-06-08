В России назвали бредом идею Украины бомбить Сибирь

В России характеризуют как бред заявление экспертов на Украине о возможной атаке военно-воздушных сил США по Сибири. Такую оценку прогнозам с незалежной дал независимый военный эксперт Алексей Хлопотов.

Он подчеркнул в интервью URA.RU, что война никому не нужна. Он также выразил уверенность, что к подобного рода заявлениям не стоит относиться слишком серьезно.

По словам Хлопова, американцы совсем не глупые, они вполне могут использовать воздушное пространство Украины для патрулирования своими бомбардировщиками, но это не более, чем элемент психологического давления. Боевые действия начинать никто не намерен.

Как уточняет эксперт, боевые самолеты США могут нести крылатые ракеты большой дальности, ядерные боеголовки, которые смогут достичь, в том числе, Урала и Сибири. Однако, исходя из военной доктрины, Россия может нанести ответный удар, причём ракетных комплексов у неё хватает, чтобы отреагировать мгновенно.

Ранее украинская консалтинговая компания Defense Express сообщила, что стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США способны нанести ракетный удар по России без захода в контролируемую ЗРК С-400 «Триумф» зону воздушного пространства. Этого, как отмечает РИА ФАН, якобы вполне достаточно для атаки на основные российские стратегические объекты в Арктике и части Сибири.

Украинские эксперты уточняют, что речь идет об арктических военных базах Росси и стратегической инфраструктуре Северного морского пути.

