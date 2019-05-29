Стало известно, когда российские ВКС получат Су-35С

20т истребителей поколения 4++ Су-35С поступят на вооружение воздушно-космических сил России до конца 2020 года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко.

«По Су-35 предприятие выполняет все свои обязательства в срок, в этом году мы получим несколько машин даже раньше срока. В соответствии с условиями действующего контракта в течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», - заявил Криворучко в ходе визита на предприятие-производитель Су-35С Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КНААЗ).

Замминистра также отметил, что предприятие постоянно улучшает самолёты поколения 4++, учитывая опыт сирийской кампании. Так, следующие модификации истребителя смогут использовать любые типы ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», отмечает РЕН ТВ.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН рассказал о превосходстве Су-35С над другими истребителями.

