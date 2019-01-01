«Конец света». Немцы испугались новой российской противоракеты
Эксперты НСН рассказывают, какое еще сверхсовременное российское оружие западные эксперты называют «оружием Судного дня»
Россия имеет преимущество в области производства сверхбыстрых ракет, а новая российская перехватывающей ракеты PRS-1M - настоящее «оружие судного дня». Такую оценку новому оружию дал немецкий обозреватель Гернот Крампер в журнале Der Stern.
Эта ракета относится к противоракетной системе А-135, которая имеет несколько типов ракет — как шахтного базирования, так и на передвижной платформе. PRS-1M не имеет такого широкого применения, как российские системы С-400 и С-500, и имеет лишь одну задачу — она создана для возможной ядерной войны и предназначена для перехвата атакующих ядерных ракет США.
К слову, PRS-1M не первое российское оружие, которое эксперты именуют «оружием Судного дня». Ранее такого же характеристики удостоился российский комплекс «Статус-6».
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов рассказал НСН, что представляет из себя этот комплекс.
«Это торпеда с мощнейшей ядерной боеголовкой, которое может быть направлено к побережью противника, залечь на дно и ждать команды. А затем в "час Х" произвести там не только ядерное заражение, но и геофизические катаклизмы. А называется оно американцами оружием "Судного дня" ради устрашения. Их промышленному комплексу нужны дополнительные бюджетные средства, они недавно выбили деньги на создание гиперзвуковой тактической ракеты, а сейчас, видимо, выбивают средства на создание аналога нашего "Статуса-6"», - предположил он.
Добавим, комплекс может перемещать боеголовки мощностью 50 Мегатонн, взрыв которых способен привести к возникновению волн, высота которых может достичь 100 метров.
Оружием «Судного дня» называют в США и в Европе торпеду «Посейдон». Аналитики Business Insider уверены, что она создана для развала НАТО. «Посейдон» способен разрушить целый континент.
При этом член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН заявил, что эти торпеды будут использованы только в случае применения ядерного оружия против России.
«Это не оружие превентивного удара. Это не оружие ведения обычной войны. Это оружие, которое будет применяться в том случае, если против России будет применено ядерное оружие. А уже кем там, Америкой, другими странами НАТО или еще какими-то государствами, которые обладают ядерным оружием, уже дело десятое», — сказал он.
Возвращаясь к перехватывающей ракете PRS-1M, то она способна развивать скорость примерно до 14 500 км в час, является самой быстрой ракетой в мире. Немецкие эксперты в этой связи называют Россию лидером в области гиперзвукового оружия.
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