Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой
19 августа 202319:16
Власти Севастополя предупредили жителей города об учениях со стрельбой из разных видов вооружения.
Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что примерно с 19 до 20 часов будет проводиться тренировка флота со стрельбой.
Глава региона подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная ситуация.
Ранее Губернатор Ростовской области объяснил учениями громкие звуки около Миллерово, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru