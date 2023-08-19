Жителей Севастополя предупредили об учениях со стрельбой

Власти Севастополя предупредили жителей города об учениях со стрельбой из разных видов вооружения.

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Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что примерно с 19 до 20 часов будет проводиться тренировка флота со стрельбой.

Глава региона подчеркнул, что в Севастополе сохраняется спокойная ситуация.

Ранее Губернатор Ростовской области объяснил учениями громкие звуки около Миллерово, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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