Стал известен срок возвращения «Адмирала Кузнецова» в строй
Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» вернется в состав военно-морского флота России в 2022 году. Об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Я готов еще раз подтвердить, что у нас планы сдачи никуда не сдвигаются и не меняются - в 2022 году авианосец войдет снова в состав Военно-морского флота», - сказал он в интервью «Говорит Москве».
Ранее судно было отправлено на ремонт и модернизацию. Однако в декабре прошлого года на борту крейсера произошел пожар во время проведения сварочных работ в районе первого энергоотсека. В результате происшествия два человека погибли и более десяти пострадали.
Ранее в ОСК сообщили, что пожар на «Кузнецове» нанес ущерб на полмиллиарда рублей. При этом окончание ремонта судна было сдвинуто на полгода.
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