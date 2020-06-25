Стал известен срок возвращения «Адмирала Кузнецова» в строй

«Я готов еще раз подтвердить, что у нас планы сдачи никуда не сдвигаются и не меняются - в 2022 году авианосец войдет снова в состав Военно-морского флота», - сказал он в интервью «Говорит Москве».

Ранее судно было отправлено на ремонт и модернизацию. Однако в декабре прошлого года на борту крейсера произошел пожар во время проведения сварочных работ в районе первого энергоотсека. В результате происшествия два человека погибли и более десяти пострадали.

Ранее в ОСК сообщили, что пожар на «Кузнецове» нанес ущерб на полмиллиарда рублей. При этом окончание ремонта судна было сдвинуто на полгода.



