США возмутились «непрофессиональным» перехватом своего бомбардировщика над Черным морем

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган считает, что пилоты российских истребителей Су-27 действовали «непрофессионально и небезопасно» во время перехвата американского бомбардировщика B-52 над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Генерала возмутило, что российские самолеты пересекли курс американского бомбардировщика на расстоянии всего 30 метров. По мнению Харригана, такие действия ограничили возможности для маневра пилоту ВВС США.