США возмутились «непрофессиональным» перехватом своего бомбардировщика над Черным морем

Командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган считает, что пилоты российских истребителей Су-27 действовали «непрофессионально и небезопасно» во время перехвата американского бомбардировщика B-52 над Черным морем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Генерала возмутило, что российские самолеты пересекли курс американского бомбардировщика на расстоянии всего 30 метров. По мнению Харригана, такие действия ограничили возможности для маневра пилоту ВВС США.

Российские Су-27 поднимали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

«Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимыми с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов», — заявил Харриган.

Он также отметил, что B-52 выполнял плановый полет, а российские истребители создали угрозу его безопасности, пишет Газета.ru.

Напомним, 28 августа российские истребители Су-27 были подняты на перехват американского бомбардировщика у воздушных границ страны над Черным морем. Как сообщил Национальный центр управления обороной РФ, российские пилоты во время задания соблюдали все международные правила использования воздушного пространства.

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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