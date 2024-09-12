США увеличат производство беспилотников с учетом конфликта на Украине

США намерены нарастить производство беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает пресс-служба Пентагона, об этом заявила министр Сухопутных войск страны Кристин Уормут.

Тяжеловес с антенной Starlink: Российские военные нашли способ борьбы с «Бабой-Ягой»

Выступая в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона она отметила, что американские военные извлекают «много уроков» и решение об увеличении бюджета в этом направлении является «прямым результатом» конфликта на Украине.

«Будет значительное увеличение инвестиций в беспилотники, противодействие БПЛА и возможности радиоэлектронной борьбы», - заключила Уормут.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения российской армии в Брянской области получили дополнительные средства для борьбы с беспилотниками, сообщает журнал «Профиль».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: defense.gov
ТЕГИ:ПентагонВооружениеСШАБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры