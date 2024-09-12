США увеличат производство беспилотников с учетом конфликта на Украине

Выступая в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона она отметила, что американские военные извлекают «много уроков» и решение об увеличении бюджета в этом направлении является «прямым результатом» конфликта на Украине.

«Будет значительное увеличение инвестиций в беспилотники, противодействие БПЛА и возможности радиоэлектронной борьбы», - заключила Уормут.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения российской армии в Брянской области получили дополнительные средства для борьбы с беспилотниками, сообщает журнал «Профиль».