США увеличат производство беспилотников с учетом конфликта на Украине
США намерены нарастить производство беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает пресс-служба Пентагона, об этом заявила министр Сухопутных войск страны Кристин Уормут.
Выступая в вашингтонском аналитическом Центре Стимсона она отметила, что американские военные извлекают «много уроков» и решение об увеличении бюджета в этом направлении является «прямым результатом» конфликта на Украине.
«Будет значительное увеличение инвестиций в беспилотники, противодействие БПЛА и возможности радиоэлектронной борьбы», - заключила Уормут.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения российской армии в Брянской области получили дополнительные средства для борьбы с беспилотниками, сообщает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru