Три атомные подлодки ВМФ РФ впервые одновременно пробили лед в Арктике

Три атомные подлодки Военно-морского флота (ВМФ) РФ впервые в истории российского флота одновременно всплыли из-подо льда во время экспедиции «Умка-2021» в Арктике. Об этом сообщил адмирал Николай Евменов.

Как передает пресс-служба Кремля, адмирал доложил о ходе учений Верховному главнокомандующему Вооруженными силами РФ Владимиру Путину.

По словам Евменова, всплытие подводных лодок было выполнено по единому плану в районе радиусом 300 м. Толщина льда составляла около 1,5 метра.

Кроме того, во время учений одна из субмарин провела практическую торпедную стрельбу, позже торпеда была поднята на поверхность через полынью.

Напомним, арктическая экспедиция «Умка-21» под руководством командования ВМФ проходит с 20 марта. Учения не имеют аналогов в истории: в арктической экспедиции одновременно участвуют около 600 военных и гражданских лиц, 200 образцов техники.

