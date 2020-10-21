Помпео: Россия дала «принципиальное согласие» на продление СНВ-3
США считают, что Россия дала «принципиальное согласие» на заморозку ядерного вооружения для продления Договора о мерах по дальнейшему (СНВ-3). Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
По словам главы госдепа, США очень рады согласию российской стороны на заморозку ядерных боеголовок. Как отметил Помпео, продление договора СНВ-3 «было бы историческим».
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой продлить действующий договор на один год. В российском МИД заявили, что Москва совместно с Вашингтоном готова заморозить на этот период имеющееся ядерное вооружение.
США выразили готовность провести встречу для финализации соглашения по продлению. НАТО поддерживает продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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