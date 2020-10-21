В НАТО поддержали продление договора СНВ-3

Организация Североатлантического договора (НАТО) поддерживает продление Договора СНВ-3. Об этом в ходе пресс-конференции в среду, 21 октября, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Глава НАТО отметил, что мир не должен оказаться в ситуации, когда «не будет договора» и поприветствовал тот прогресс, который был достигнут за последние дни, а также заявления, прозвучавшие из Москвы и Вашингтона.

Столтенберг выразил надежду, что РФ и США договорятся, и добавил, что продление СНВ-3 даст «дополнительное время для вовлечение Китая в контроль над стратегическими вооружениями».

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить действующий договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на один год. В МИД РФ заявили, что на этот период Москва готова вместе с Вашингтоном заморозить количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов, после чего в США заявили о готовности немедленно провести встречу для финализации соглашения по продлению.

