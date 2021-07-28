США и Россия могут привлечь к договорённостям по оружию Великобританию и Францию

РФ и США могут привлечь к договорённостям по оружию Великобританию и Францию. Париж и Лондон координируются с Вашингтоном в ядерной сфере в рамках союзничества по НАТО. «Особенную актуальность этот вопрос приобрёл в свете недавнего решения Лондона о повышении максимального уровня ядерных боезарядов на 40% — до 260 единиц», — сообщил РИА Новости посол России в США Анатолий Антонов.

Напоминаем, что между Москвой и Вашингтоном действует соглашение СНВ-III, которое ограничивает число развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 у каждой стороны, но ядерные боеголовки союзников Соединённых Штатов договор не ограничивает.

Сегодня в Женеве пройдут российско-американские переговоры по стратегической стабильности, о которых ранее договорились лидеры двух стран.

Ранее посол России призвал власти Британии вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения.


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ТЕГИ:Разоружение
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