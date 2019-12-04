США решила бороться с Россией с помощью «Золотой Орды»

4 декабря 201911:42

Военно-воздушные силы США планируют применять против своих предполагаемых противников систему, получившую название Golden Horde или «Золотая Орда».

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Речь идет о полуавтономном высокоточном оружии, которое может быть использовано с применением искусственного интеллекта, сообщает издание Popular Mechanics. В настоящее время в Пентагоне продолжаются работы по разработке системы.

В качестве примера использования «Золотой орды» приводится ситуация, когда одну цель должны уничтожить три ракеты. Если объект был поражен одной ракетой, две остальные могут использоваться для разведки на местности. Оператор, с учетом полученных данных, может принять решение о дальнейшем применении оставшихся ракет.

Ранее стало известно, что американская корпорация Lockheed Martin получит около миллиарда долларов на разработку гиперзвукового комплекса под названием «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования». Новые ракеты планируется оснащать стратегические бомбардировщики, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
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