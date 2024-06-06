США провели второй учебный пуск МБР Minuteman III

Уточняется, что запуск ракеты без боезаряда был произведён 6 июня в 11:46 мск.

«Учебный пуск призван продемонстрировать, что средства ядерного сдерживания США безопасны, надёжны и эффективны для сдерживания угроз XXI века», - говорится в сообщении базы.

Также отмечается, что данные испытания Minuteman III «не являются результатом текущих мировых событий».

Ранее официальный представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что американские власти не намереваются размещать ядерное оружие в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

