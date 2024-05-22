Франция испытала обновленную ракету ASMPA
Франция впервые провела испытание обновлённой ракеты ASMPA. Об этом в своих соцсетях заявил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.
Отмечается, что данные сверхзвуковые ракеты способны нести ядерный заряд.
«Самолет ВВС Франции Rafale успешно выполнил первый испытательный пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», - написал министр.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Южном военном округе стартовал первый этап учений, в ходе которых предусмотрена практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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