Франция испытала обновленную ракету ASMPA

Франция впервые провела испытание обновлённой ракеты ASMPA. Об этом в своих соцсетях заявил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.

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Отмечается, что данные сверхзвуковые ракеты способны нести ядерный заряд.

«Самолет ВВС Франции Rafale успешно выполнил первый испытательный пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», - написал министр.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Южном военном округе стартовал первый этап учений, в ходе которых предусмотрена практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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