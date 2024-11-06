США провели тестовый пуск МБР Minuteman III

Военные США осуществили тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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В сообщении говорится, что МБР была запущена с базы космических сил США «Ванденберг».

«Лётчики ВВС и ВМС осуществили запусти неснаряжённой МБР Minuteman III», — указали в американском военном ведомстве.

Ранее пуск Minuteman III военные США осуществили в рамках эксплуатационных испытаний летом 2024 года, сообщает RT.

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ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:Баллистическая РакетаПентагонСША

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