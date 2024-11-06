США провели тестовый пуск МБР Minuteman III
6 ноября 202416:22
Военные США осуществили тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В сообщении говорится, что МБР была запущена с базы космических сил США «Ванденберг».
«Лётчики ВВС и ВМС осуществили запусти неснаряжённой МБР Minuteman III», — указали в американском военном ведомстве.
Ранее пуск Minuteman III военные США осуществили в рамках эксплуатационных испытаний летом 2024 года, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru