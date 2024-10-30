Спецслужбы показали кадры тренировок военных ВСУ в учебном центре в Британии
30 октября 202409:12
Украинские военные участвуют в занятиях на полигонах в Великобритании. Соответствующее видео предоставили российские спецслужбы, передает ТАСС.
На кадрах видно, как солдаты ВСУ покидают полигон в Британии после обучающего курса.
Инструкторы из Румынии, Финляндии, Британии провожают автобус с украинскими военными. В ролике можно увидеть ангары с флагами перечисленных стран.
Ранее минобороны Британии пообещало нарастить и ускорить поставки военной помощи Киеву, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru