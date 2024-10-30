Спецслужбы показали кадры тренировок военных ВСУ в учебном центре в Британии

Украинские военные участвуют в занятиях на полигонах в Великобритании. Соответствующее видео предоставили российские спецслужбы, передает ТАСС.

На кадрах видно, как солдаты ВСУ покидают полигон в Британии после обучающего курса.

Инструкторы из Румынии, Финляндии, Британии провожают автобус с украинскими военными. В ролике можно увидеть ангары с флагами перечисленных стран.

Ранее минобороны Британии пообещало нарастить и ускорить поставки военной помощи Киеву, напоминает РЕН ТВ.

