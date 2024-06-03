Спецназ «Ахмат» перебросили под Белгород для участия в создании буферной зоны

Бойцов спецназа «Ахмат» перебросили в Белгородскую область для последующей работы в приграничных районах под Харьковом, подразделения приступили к выполнению поставленных задач. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Очень даже приятно и лестно то, что нас перебросили на тот участок, который сегодня является наиболее важным для всех событий, которые сегодня уже ведут к завершению СВО», — цитирует Алаудинова ТАСС.

Командир спецназа подчеркнул, что бойцов перебросили на разные участки линии боевого соприкосновения. «Ахмат» выполняет в том числе штурмовые задачи.

Ранее Алаудинов рассказал, что бойцы спецназа обнаружили близ Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике опорный пункт ВСУ с муляжами тел, которые использовались для съемок фейковых видео об успехах украинской армии, напоминает Ura.ru.

