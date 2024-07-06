Совместные с США военные учения пройдут в Армении
Совместные военные учения Армении и США пройдут в республике. Об этом сообщили в министерстве обороны Армении.
«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях... в Армении пройдут совместные армяно-американские учения "EAGLE PARTNER 2024"», — отметили в военном ведомстве.
Маневры запланированы на 15-24 июля, они предполагают «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами» во время выполнения миротворческих задач. Учения призваны повысить уровень слаживания подразделений международных миротворческих миссий и боеготовности армянского подразделения, а также необходимы для обмена опытом в области управления и тактической коммуникации.
Между тем США отложили совместные военные учения с Грузией из-за пересмотра отношений между двумя странами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru