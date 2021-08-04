Совместные российско-индийские учения начались в Волгоградской области

Совместное российско-индийское учение сухопутных войск «Индра-2021» стартовало в среду, торжественная церемония открытия состоялась на полигоне Прудбой в Волгоградской области. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

«В мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил РФ и Индии, представители командования ЮВО, рота почетного караула и военный оркестр соединения округа», приводит слова Астафьева РИА Новости.

На митинге после торжественного подъема государственных флагов и исполнения гимнов командующий 8-й общевойсковой армией ЮВО генерал-лейтенант Андрей Сычевой пожелал военным успешного взаимодействия, подчеркнув, что учение укрепит российско-индийское сотрудничество.

«Индра-2021» будет проходить в Волгоградской области до середины августа. В учении примут участие по 250 российских и индийских военнослужащих, отмечает РИА ФАН. Кроме того, в нем задействуют более 100 единиц вооружения и военной техники и около 300 различных мишеней, более сотни из которых — подвижных, имитирующих технику противника.

В ходе мероприятия военные выполнят тактические действия по поиску, обнаружению и уничтожению незаконных вооруженных формирований, поиск и уничтожение условных взрывных устройств, а также ведение радиационной, химической и биологической разведки в зданиях и на местности.

