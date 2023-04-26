Совфед разрешил участвовать в миротворческих миссиях всем военным

Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право участвовать в миротворческих миссиях всем военным со спецподготовкой, сообщает пресс-служба верзенй палаты парламента.

Согласно документу, который представил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов, исключается положение о комплектовании персонала только из числа военнослужащих-контрактников.

Таким образом, право участвовать в миротворческих миссиях предоставлено военнослужащим, проходящими военную службу по призыву и в период мобилизации.

