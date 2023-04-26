Совфед разрешил участвовать в миротворческих миссиях всем военным
26 апреля 202316:56
Совет Федерации одобрил закон, предоставляющий право участвовать в миротворческих миссиях всем военным со спецподготовкой, сообщает пресс-служба верзенй палаты парламента.
Согласно документу, который представил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов, исключается положение о комплектовании персонала только из числа военнослужащих-контрактников.
Таким образом, право участвовать в миротворческих миссиях предоставлено военнослужащим, проходящими военную службу по призыву и в период мобилизации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru