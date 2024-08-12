Советник главы ДНР: Группировка ВСУ попала в окружение под Торецком
Группировка ВСУ между Дзержинском (Торецком) и поселком Новгородское (Нью-Йорком) оказалась в оперативном окружении. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».
«В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка [ВСУ]», — сообщил советник.
По словам Кимаковского, силы противника здесь находятся под постоянным огневым контролем. При этом у российских военных есть существенные успехи по всей линии соприкосновения в регионе, в частности, на покровском направлении в районах Гродовки и Новогродовки. Кроме того, ВС России выровняли линию обороны вдоль трассы снабжения противника в Угледаре близ Константиновки.
Ранее Минобороны сообщило, что десантники российской группировки «Днепр» ликвидировали минометный расчет ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru