Группировка ВСУ между Дзержинском (Торецком) и поселком Новгородское (Нью-Йорком) оказалась в оперативном окружении. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«В оперативном окружении между Нью-Йорком и Торецком находится уже небольшая группировка [ВСУ]», — сообщил советник.

По словам Кимаковского, силы противника здесь находятся под постоянным огневым контролем. При этом у российских военных есть существенные успехи по всей линии соприкосновения в регионе, в частности, на покровском направлении в районах Гродовки и Новогродовки. Кроме того, ВС России выровняли линию обороны вдоль трассы снабжения противника в Угледаре близ Константиновки.

Ранее Минобороны сообщило, что десантники российской группировки «Днепр» ликвидировали минометный расчет ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, напоминает 360.ru.

