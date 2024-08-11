Соловьев заявил о росте числа желающих подписать контракт с Минобороны

Число желающих заключить контракт с Министерством обороны России увеличилось после нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, заявил журналист Владимир Соловьев. Об этом пишет РИА Новости.

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Телеведущий посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве. По словам Соловьева, военная служба - это не только вопрос материального вознаграждения, но и отношения к своей стране.

В Курске при падении обломков ракеты на многоэтажный дом пострадали 15 человек, сообщил в воскресенье врио губернатора Алексей Смирнов.

Украинские войска 6 августа атаковали Курскую область. По данным Минобороны, за время боев уничтожено около 1000 солдат противника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Курская ОбластьМинобороныВладимир Соловьев

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