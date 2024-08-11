Телеведущий посетил единый пункт отбора на военную службу в Москве. По словам Соловьева, военная служба - это не только вопрос материального вознаграждения, но и отношения к своей стране.

В Курске при падении обломков ракеты на многоэтажный дом пострадали 15 человек, сообщил в воскресенье врио губернатора Алексей Смирнов.

Украинские войска 6 августа атаковали Курскую область. По данным Минобороны, за время боев уничтожено около 1000 солдат противника, передает «Радиоточка НСН».

