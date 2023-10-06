Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прошла квалификационные испытания и будет запущена в серийное производство. Об этом сообщили в концерне «Калашников».
Как отметил президент компании Алан Лушников, винтовка — это новое поколение оружия.
«На нее можно устанавливать все современные типы оборудования: глушители, лазерные целеуказатели, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы», — указал руководитель концерна.
Винтовка Чукавина калибра 7,62х54 мм отличается улучшенной эргономикой, может использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства. Масса оружия без магазина — 4,8 кг, общая длина – 1170 мм, длина ствола – 620 мм.
Ранее СВЧ приняли на вооружение армии России, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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