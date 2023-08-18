На форуме «Армия» показали новую антиматериальную винтовку «Астарта»
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») в ходе форума «Армия-2023» представил новую крупнокалиберную винтовку «Астарта». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
По словам собеседника агентства, новая антиматериальная винтовка калибра 12,7 миллиметра — «убийца» винтовки в этом классе Barrett M82. «Астарта» может поражать легкобронированную технику, сооружения и другие материальные цели. Винтовка надежная и точная, при этом она легче Barrett M82. Как отметил специалист холдинга, высокая точность обеспечивается в том числе за счет «зажатого» ствола.
«При переводе режима огня из автоматического в одиночный достигается точность, сопоставимая с винтовками с продольно скользящим затвором», — указал собеседник.
По данным «Высокоточных комплексов», на испытаниях «Астарта» оказалась в четыре раза точнее Barrett: группа из пяти выстрелов со 100 метров была уложена в круг 1,5 сантиметра, у американской винтовки — в 6 сантиметров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru