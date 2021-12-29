СМИ: ЗРС С-550 прошла госиспытания и заступила на боевое дежурство
Зенитная ракетная система С-550 успешно прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство, передает ТАСС со ссылкой на источник.
«ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство», — рассказал собеседник агентства.
Как отметил источник, ЗРС — не имеющая аналогов новейшая мобильная система противоракетной обороны, способная «поражать космические аппараты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет, гиперзвуковые цели на высотах в несколько десятков тысяч километров».
Официального подтверждения этой информации пока не последовало.
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