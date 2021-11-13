СМИ: Российская С-550 станет первой в мире мобильной спецсистемой ПРО

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе.

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Отмечается, что новая система создается на базе С-500 «Прометей». По словам одного из собеседников агентства, оружие будет обладать широкими возможностями «по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, в основном межконтинентальных, а также средств космического нападения». Новая ЗРС обойдет по этим показателям российские С-400 и С-500, а также американские системы ПРО THAAD и Aegis.

Еще один источник агентства подтвердил эти данные, добавив, что работа над новинкой находится «на продвинутом этапе».

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ФОТО: С-500 «Прометей»
ТЕГИ:РоссияОружиеПРО
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