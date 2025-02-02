СМИ: ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих
2 февраля 202503:32
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru