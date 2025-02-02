СМИ: ВСУ за январь потеряли 44,5 тысячи военнослужащих

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры