СМИ: ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области
Связь между командующими украинскими войсками в Сумской области с группировкой ВСУ в Курской области потеряна. Об этом заявил капитан украинской бригады сил теробороны Игорь в беседе с газетой Pais.
«Связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», - рассказал военный испанскому изданию.
По словам капитана, высок риск, что ВСУ окажутся «отрезаны».
Как пишет газета, в Курской области могут попасть в окружение от 6 до 10 тысяч бойцов ВСУ. Передвижение украинских сил по дороге, идущей в регион, стало практически невозможным из-за российских дронов, артиллерии и авиабомб.
Ранее СМИ сообщили, что часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы на украинской стороне границы, напоминает 360.ru.
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