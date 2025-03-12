СМИ: ВСУ потеряли связь с группировкой в Курской области

Связь между командующими украинскими войсками в Сумской области с группировкой ВСУ в Курской области потеряна. Об этом заявил капитан украинской бригады сил теробороны Игорь в беседе с газетой Pais.

«Связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», - рассказал военный испанскому изданию.

По словам капитана, высок риск, что ВСУ окажутся «отрезаны».

Как пишет газета, в Курской области могут попасть в окружение от 6 до 10 тысяч бойцов ВСУ. Передвижение украинских сил по дороге, идущей в регион, стало практически невозможным из-за российских дронов, артиллерии и авиабомб.

Ранее СМИ сообщили, что часть курской группировки ВСУ ушла в сопредельные районы на украинской стороне границы, напоминает 360.ru.

