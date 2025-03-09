СМИ: ВСУ активно отступают из Курской области

Войска России постепенно вытесняют украинских военных из Курской области, сообщает Corriere della Sera.

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По данным газеты, армии России удалось отбить уже две трети занятой ВСУ территории. Это произошло спустя несколько дней после того, как США решили приостановить военную помощь Киеву.

Ране командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что войска России начали масштабное наступление в Курской области по всем направлениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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