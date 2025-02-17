СМИ: Военные РФ впервые ударили по ВСУ дроном со спутниковым управлением
Военные России впервые использовали в зоне специальной военной операции тяжелый дрон-бомбардировщик, который имеет спутниковое управление, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Беспилотный летательный аппарат грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал позиции украинской армии в районе населенного пункта Дачное в ДНР. БПЛА пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые боеприпасы на блиндаж противника, и успешно вернулся.
Ранее российские военные начали применять FPV-дроны нового типа, позволяющие передавать видеосигнал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru