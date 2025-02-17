СМИ: Военные РФ впервые ударили по ВСУ дроном со спутниковым управлением

Военные России впервые использовали в зоне специальной военной операции тяжелый дрон-бомбардировщик, который имеет спутниковое управление, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Беспилотный летательный аппарат грузоподъемностью до 35 килограммов атаковал позиции украинской армии в районе населенного пункта Дачное в ДНР. БПЛА пролетел 16 километров и сбросил 4,5-килограммовые боеприпасы на блиндаж противника, и успешно вернулся.

Ранее российские военные начали применять FPV-дроны нового типа, позволяющие передавать видеосигнал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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