СМИ: вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ

Новым командующим Черноморским флотом РФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на источники во флоте.

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Собеседники агентства заявили, что его уже представили членам военного совета, в настоящий момент Соколов принимает дела.

«Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе жёлтым уровнем террористической опасности», - добавил источник.

Ранее в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота РФ вошёл новый патрульный корабль «Сергей Котов», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ВМФ РоссииВМФ РФЧерноморский Флот РФ
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