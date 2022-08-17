СМИ: вице-адмирал Виктор Соколов стал новым командующим Черноморским флотом РФ
Новым командующим Черноморским флотом РФ назначен вице-адмирал Виктор Соколов, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на источники во флоте.
Собеседники агентства заявили, что его уже представили членам военного совета, в настоящий момент Соколов принимает дела.
«Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе жёлтым уровнем террористической опасности», - добавил источник.
Ранее в состав соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ Черноморского флота РФ вошёл новый патрульный корабль «Сергей Котов», сообщает RT.
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