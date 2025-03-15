В Курской области ВС России освободили Рубанщину и Заолешенку

Известно, что в минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 220 военных, боевую машину пехоты и боевую бронированную машину, танк, а также по два орудия и миномета. Кроме того, российским военным удалось ликвидировать пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Ранее капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в интервью НСН заявил, что полное освобождение Курской области займет одну-две недели.

