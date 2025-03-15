В Курской области ВС России освободили Рубанщину и Заолешенку
В Курской области ВС России освободили населенные пункты Рубанщина и Заолешенка. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Север».
В МО РФ также подчеркнули, что российские военные поразили формирования механизированной и двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ вблизи Гоголевки, Горнали, Гуево и Олешни.
Известно, что в минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области свыше 220 военных, боевую машину пехоты и боевую бронированную машину, танк, а также по два орудия и миномета. Кроме того, российским военным удалось ликвидировать пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.
Ранее капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в интервью НСН заявил, что полное освобождение Курской области займет одну-две недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru