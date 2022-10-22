СМИ: В России создают РСЗО для применения в Арктике

Реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения подразделений в Арктике разрабатывают в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

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«Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера», — отметил собеседник агентства.

Источник назвал РСЗО эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей и морскими десантами. Вооружение позволяет вести плотный огонь по противнику на большой площади в момент высадки.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:ВооружениеРоссияАрктика
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