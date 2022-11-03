СМИ: В России создадут гуманитарные войска

Вопрос о создании специализированных частей и подразделений для гуманитарных операций прорабатывается в России. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны.

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По данным издания, власти изучают вопросы, касающиеся численности и организационно-штатной структуры гуманитарных войск, затем будет принято окончательное решение о формировании гуманитарных частей и подразделений.

Как отмечают источники, гумвойска будут доставлять помощь местным жителям и не будут задействованы в выполнении боевых задач, пишет Ura.ru. В частности, новым подразделениям предстоит снабжать жителей охваченных конфликтами районов провизией, водой, теплыми вещами. В составе частей гуманитарных войск планируется создать запасы продуктов, горючего, материального имущества, а в парке гумвойск появится автомобильный транспорт и ремонтные средства.

Предполагается, что новые подразделения будут мобильными и смогут действовать в разных регионах планеты. Кроме того, в штат гуманитарных войск могут войти психологи.

Эксперты допускают, что в гуманитарных частях можно будет проходить альтернативную службу. Также создание новых подразделений сделает централизованной гуманитарную и волонтерскую помощь, повысит статус волонтеров и позволит оказывать им помощь в случае непредвиденных обстоятельств.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФРоссия
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