СМИ: В России планируют производить беспилотные ударные вертолеты

По словам собеседника агентства, холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») может начать производство многофункционального разведывательно-ударного беспилотника, который «будет построен по одновинтовой схеме с рулевым винтом, то есть как классический вертолет».

Источник подчеркнул, что аппарат массой 750 килограммов может использоваться для поиска и уничтожения легкобронированной техники, личного состава противника и других целей, пишет Газета.ру.

Как отметил другой собеседник РИА Новости, в базовой комплектации беспилотник будет иметь «гиростабилизированную оптико-электронную систему, прицельный комплекс и шесть камер кругового обзора». Аппарат сможет нести до 200 килограммов полезной нагрузки, отмечает Ura.ru. Ожидается, что беспилотник будет оснащен танковой версией пулемета Калашникова с боезапасом в 550 патронов, 8 неуправляемыми ракетами, 16 противотанковыми бомбами.

