СМИ: В России начали производство снайперской винтовки под патрон НАТО
Новую снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО начали производить для Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС», — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, «в обозримом будущем» новое оружие получат подразделения Вооруженных сил и Росгвардии.
Ранее стало известно, что винтовку «Счетчик» планируют опробовать на полигонах и в ходе специальной военной операции.
Между тем президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников заявил, что автомат АК-12 доработают с учетом опыта его применения в рамках спецоперации, напоминает RT. Выпуск обновленного оружия планируют начать в 2023 году.
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