СМИ: В России начали производство снайперской винтовки под патрон НАТО

Новую снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО начали производить для Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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«Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, «в обозримом будущем» новое оружие получат подразделения Вооруженных сил и Росгвардии.

Ранее стало известно, что винтовку «Счетчик» планируют опробовать на полигонах и в ходе специальной военной операции.

Между тем президент группы компаний «Калашников» Алан Лушников заявил, что автомат АК-12 доработают с учетом опыта его применения в рамках спецоперации, напоминает RT. Выпуск обновленного оружия планируют начать в 2023 году.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ОружиеПроизводствоРоссия
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