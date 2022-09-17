СМИ: В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет дальнего действия

Ранее Киев запросил у Вашингтона дополнительные вооружения, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

«Администрация [президента США Джо] Байдена отложила запрос Украины на поставку ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против этой идеи», — отмечается в сообщении.

Чиновники считают, что Киев может применить ракеты ATACMS против объектов на территории РФ, и это может привести к эскалации.

