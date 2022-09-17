СМИ: В Пентагоне выступили против передачи Киеву ракет дальнего действия

Высшие должностные лица Министерства обороны США выступают против передачи Украине ракет большей дальности. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники.

Глава МИД Украины рассказал о переговорах с США о поставке дальнобойных ракет

Ранее Киев запросил у Вашингтона дополнительные вооружения, в том числе баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 км.

«Администрация [президента США Джо] Байдена отложила запрос Украины на поставку ракет большей дальности из-за опасений, что это может спровоцировать опасную реакцию России, высшие должностные лица Пентагона против этой идеи», — отмечается в сообщении.

Чиновники считают, что Киев может применить ракеты ATACMS против объектов на территории РФ, и это может привести к эскалации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаПентагон
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