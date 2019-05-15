СМИ узнали о радикальных изменениях в правилах ношения наград

Минобороны радикально изменило правила ношения наград на парадной форме. Теперь военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

На парадной форме будет запрещено размещать гражданские награды, а также геральдические знаки различных общественных организаций. Отмечается, что запрет коснется всех без исключения случаев ношения парадной формы, включая поход в гости или посещение детского праздника, передает RT.