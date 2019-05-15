СМИ узнали о радикальных изменениях в правилах ношения наград
Минобороны радикально изменило правила ношения наград на парадной форме. Теперь военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны кителя только десять государственных орденов и медалей, а также иных ведомственных геральдических знаков. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.
На парадной форме будет запрещено размещать гражданские награды, а также геральдические знаки различных общественных организаций. Отмечается, что запрет коснется всех без исключения случаев ношения парадной формы, включая поход в гости или посещение детского праздника, передает RT.
Как отмечает «Свободная пресса», причиной изменения правил ношения госнаград называется то, что ношение их в большом количестве создавало негативный имидж военнослужащего.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН выступил против отказа от пилоток и ушанок в армии.
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