Чистая провокация! Экс-командующий ВДВ разнес групповщину десантников из-за погон
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире НСН объяснил ошибку курсантов рязанского училища ВДВ, выступивших против смены погон на полевой форме.
Цвет погон у военнослужащих Воздушно-десантных войск никто менять не собирается, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он подчеркнул, что появившиеся сообщения о якобы замене погон у курсантов Рязанского воздушно-десантного командного училища стали следствием нежелания разобраться в вопросе.
Ранее депутат Госдумы, бывший десантник Александр Шерин сообщил, что в ночь на 24 апреля рязанские курсанты оставили погоны нового образца у памятника генералу Маргелову. Таким образом они выступили против изменением цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый.
Бывший командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире НСН назвал это провокацией.
«Чистой воды провокация! Незнание требований приказа министра обороны и непонимание различия между повседневной формы одежды и полевой. Похоже на групповой сговор непонятных людей, сейчас идёт разбирательство. Для этого туда направлены представители командования ВДВ.
Похоже на групповой сговор непонятных людей
Заместитель командующего по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин лично выясняет все обстоятельств. Сейчас в училище обстановка абсолютно спокойная», - подчеркнул собеседник НСН.
Владимир Шаманов также объяснил, что стало поводом для неудачной выходки курсантов, а также о её зачинщиках:
«Дело в том, что с наступлением весны, происходит переход на полевую форму, потому что большинство занятий проводятся в поле. Для того, чтобы не было демаскирующих признаков, приказом министра обороны предусмотрена полевая форма одежды хаки с погонами такого же цвета. А курсанты были спровоцированными некоторыми учащимися, отчисленными за нарушение дисциплины. Все участники провокации ответят согласно дисциплинарному уставу. Отчисленные курсанты 100% будут направлены в установленные приказом воинские части для завершения прохождения службы. Остальные ответят в зависимости от степени вины, не исключаю, что речь пойдёт в отдельных случаях также об отчислении».
Экс-командующий ВДВ также отметил, что действия курсантов противоречат давним традициям:
«Групповщина никогда не приветствовалась в вооруженных силах – ни в дореволюционной России, ни в советской армии, ни сейчас. Вообще, это, конечно, не красит моё родное училище. Не сомневаюсь, что ветеранское сообщество, да и сами курсанты, оценят эту ситуацию с присущей десантникам скрупулёзностью!» - подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне.
Приказ министра обороны «О правилах ношения военной формы одежды» был издан в 2015 году. В частности, он уточняет, что на полевой форме одежды предусматривается ношение погон защитного цвета. Для реализации приказа был отведен трёхлетний переходный период.
В нынешнем году, при переходе на летнюю форму одежды Минобороны распорядилось привести её в соответствие с документом. При этом, на повседневной и парадной форме одежды погоны остались прежние.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН выступил против отказа от пилоток и ушанок в армии.
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