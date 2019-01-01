Чистая провокация! Экс-командующий ВДВ разнес групповщину десантников из-за погон

Ранее депутат Госдумы, бывший десантник Александр Шерин сообщил, что в ночь на 24 апреля рязанские курсанты оставили погоны нового образца у памятника генералу Маргелову. Таким образом они выступили против изменением цвета курсантских погон с небесно-голубого на зеленый.

Бывший командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в эфире НСН назвал это провокацией.

«Чистой воды провокация! Незнание требований приказа министра обороны и непонимание различия между повседневной формы одежды и полевой. Похоже на групповой сговор непонятных людей, сейчас идёт разбирательство. Для этого туда направлены представители командования ВДВ.