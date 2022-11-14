СМИ: Украинский военный перепутал ВСУ с армией России и попал в плен
Украинский военный попал в плен, перепутав российскую армию с Вооруженными силами Украины. Видео с рассказом военнопленного опубликовал РЕН ТВ.
Как отметил военнослужащий, украинские солдаты прибыли на дежурство на позиции, где изначально стояли ВСУ.
«Нас привезли, сказали, что нужно нести дежурство в одном окопе. Рядом вроде наши гранатометчики стояли. Ну, думаю, стоят и стоят. Они к нам не подходят – мы к ним не походим», — рассказал мужчина.
За сутки никто не обратил внимания на несущих дежурство. По словам пленного, он заподозрил неладное, когда военнослужащие на позициях «начали как-то по-разному снаряды метать», отмечает телеканал 360.
Позже военный решил поговорить с одним из солдат, «спросить, сколько мы тут будем дежурить». Однако выяснилось, что украинец обратился не к сослуживцу, а к россиянину.
«Идем... Я говорю: "Я так понял, что вы не с Украины". А он мне отвечает: "Ты правильно понял», — вспомнил пленный.
Обнаружив украинский флаг на шевроне военного, российский солдат заставил мужчину сложить оружие.
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