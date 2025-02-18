ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих и танк Leopard

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области более 220 военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, также был уничтожены два склада боеприпасов и танк Leopard.

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По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 61 530 военнослужащих, 370 танков, 276 БМП, 224 БТР и 1915 боевых бронированных машин.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены 450 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки ЗРК, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы и 2031 автомобиль.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что под удар ВСУ попала школа в селе Крупец Рыльского района, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФКурская Область

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