СМИ: у военнослужащих возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации
Российские военные в некоторых регионах России столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны РФ.
Собеседники агентства уточнили, что возникшие затруднения связаны с предусмотренными законом ограничениями на передачу персональных данных военнослужащих, а также с отсутствием доступа к единой базе данных.
Источники РБК добавили, что данная проблема не коснулась гражданских служащих Минобороны. В настоящее время власти обсуждают варианты решения вопроса.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что до конца 2021 года от COVID-19 будут ревакцинированы более 860 тысяч военных, сообщает RT.
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