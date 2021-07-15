СМИ: у военнослужащих возникли проблемы с получением QR-кодов о вакцинации

Российские военные в некоторых регионах России столкнулись с проблемами в получении QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны РФ.

Собеседники агентства уточнили, что возникшие затруднения связаны с предусмотренными законом ограничениями на передачу персональных данных военнослужащих, а также с отсутствием доступа к единой базе данных.

Источники РБК добавили, что данная проблема не коснулась гражданских служащих Минобороны. В настоящее время власти обсуждают варианты решения вопроса.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что до конца 2021 года от COVID-19 будут ревакцинированы более 860 тысяч военных, сообщает RT.

