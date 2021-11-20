СМИ: Целью системы ПРО С-550 станут американские космические беспилотники X-37
Разрабатываемая в России мобильная система противоракетной обороны С-550 сможет сбивать космические беспилотные аппараты США X-37. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь - на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет», — рассказал один из собеседников агентства.
Отмечается, что С-550 фактически станет модификацией системы ПРО С-500 «Прометей», но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей, а также во много раз больших дальностях и высотах.
По данным РФ, беспилотники X-37 могут нести на борту несколько ядерных боевых блоков. При этом в США утверждают, что аппараты предназначены лишь для научных и разведывательных целей.
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