СМИ: Целью системы ПРО С-550 станут американские космические беспилотники X-37

Разрабатываемая в России мобильная система противоракетной обороны С-550 сможет сбивать космические беспилотные аппараты США X-37. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

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«Мобильная система стратегической противоракетной обороны С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических целей, в первую очередь - на поражении ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет», — рассказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что С-550 фактически станет модификацией системы ПРО С-500 «Прометей», но со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей, а также во много раз больших дальностях и высотах.

По данным РФ, беспилотники X-37 могут нести на борту несколько ядерных боевых блоков. При этом в США утверждают, что аппараты предназначены лишь для научных и разведывательных целей.

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ФОТО: pixabay.com
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