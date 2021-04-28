СМИ: Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании базы ВМФ

Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы на Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источник.

Путин подписал распоряжение о создании базы ВМФ РФ в Судане

По данным собеседника канала, Судан приостановил действие соглашения, подписанного «с прежним режимом», и прекратил «любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго».

В ноябре прошлого года стало известно, что РФ и Судан договорились о создании пункта российского военно-морского флота (ВМФ). По условиям документа на базе смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ РФ одновременно, а максимальная численность личного состава пункта составит не более 300 человек.

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