СМИ: Судан приостановил действие соглашения с Россией о создании базы ВМФ
Судан заморозил соглашение о создании российской военной базы на Красном море. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, ссылаясь на источник.
По данным собеседника канала, Судан приостановил действие соглашения, подписанного «с прежним режимом», и прекратил «любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго».
В ноябре прошлого года стало известно, что РФ и Судан договорились о создании пункта российского военно-морского флота (ВМФ). По условиям документа на базе смогут находиться не более четырех кораблей ВМФ РФ одновременно, а максимальная численность личного состава пункта составит не более 300 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru