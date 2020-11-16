Путин подписал распоряжение о создании базы ВМФ РФ в Судане

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению президента, российское Министерство обороны должно от имени страны подписать соглашение с властями Судана, отмечает «Газета.ру».

Ранее правительство России одобрило проект соглашения о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Республика предоставит безвозмездно землю для российской базы, где ВМФ сможет разместить не более четырёх кораблей и не больше 300 военнослужащих. Также Россия сможет без сборов и пошлин ввозить и вывозить через порты и аэродромы Судана вооружение, боеприпасы и оборудование.

