СМИ: США заплатят Филиппинам за расторжение сделки на покупку российских вертолётов
Американский посол в Маниле МэриКей Карлсон заявила, что США выплатят Филиппинам около 100 млн долларов за за отказ от покупки российских вертолётов, сообщает телеканал ABS-CBN.
По её словам, данные средства будут предоставлены Вашингтоном «в виде иностранного военного финансирования».
«Эти деньги будут использованы для для модернизации, согласно потребностям в национальной обороне Филиппин», - подчеркнула она.
Ранее власти Филиппин отказались от покупки 16 российских военно-транспортных вертолётов Ми-17 из-за опасений подпасть под санкции США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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