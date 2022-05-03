СМИ: США и Южная Корея начнут учения ВВС 9 мая
США и Южная Корея планируют провести регулярные совместные учения военно-воздушных сил. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на информированный источник.
Отмечается, что учения нацелены на демонстрацию «оборонительной позиции» на фоне «развивающихся ракетных угроз со стороны Северной Кореи». Кроме того, ВМС двух стран планируют отработать в Японском море приемы борьбы с подводными лодками, пишет RT.
Предположительно, маневры начнутся в понедельник, 9 мая, перед инаугурацией избранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля, отмечает телеканал «360».
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