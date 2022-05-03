СМИ: США и Южная Корея начнут учения ВВС 9 мая

США и Южная Корея планируют провести регулярные совместные учения военно-воздушных сил. Об этом сообщает Yonhap, ссылаясь на информированный источник.

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Отмечается, что учения нацелены на демонстрацию «оборонительной позиции» на фоне «развивающихся ракетных угроз со стороны Северной Кореи». Кроме того, ВМС двух стран планируют отработать в Японском море приемы борьбы с подводными лодками, пишет RT.

Предположительно, маневры начнутся в понедельник, 9 мая, перед инаугурацией избранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УченияЮжная КореяСША
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