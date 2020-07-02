Отменён приговор экс-аудитору Минобороны Куксину, осуждённому за взятку

Московский городской суд принял решение отменить приговор Кузьминского районного суда столицы, который в конце прошлого года приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего руководителя департамента аудита государственных контрактов министерства обороны РФ Максима Куксина. Он был тогда признан виновным в получении взятки в 11 с лишним миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда.

Кузьминский суд также оштрафовал Куксина на 30 миллионов рублей, кроме того, лишил его классного чина «государственный советник 3 класса». Экс-чиновнику Минобороны также запретили на 10 лет занимать определенные должности. Арестован он был в июле 2018 года.

Теперь дело Куксина направлено на новое рассмотрение в районный суд. Обвиняемый отпущен из-под стражи под подписку о невыезде. Следствие настаивало, что экс-глава департамента виновен в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозило до 15 лет колонии строго г режима со штрафом в 70 раз превышающим сумму взятки. Мотивировка решения Мосгорсуда не уточняется.

